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Игорь caff Сидоренко: сейчас сложно найти хорошего тренера

30 октября 2017, понедельник. 16:44 Киберспорт

Менеджер Natus Vincere по Dota 2 Игорь caff Сидоренко дал интервью порталу Cyberleaks. В нём Игорь рассказал о процессе поиска тренера и о методике работы Александра XBOCT Дашкевича.

«Сейчас очень трудно найти хорошего тренера. Когда мы его в своё время искали, то очень долго не могли определиться с кандидатурой. Назвать себя тренером может любой. Например, на TI6 многие команды взяли себе тренерами игроков, которые не прошли отборы со своими командами и приехали на турнир за компанию. Их реальный статус был не определён. Они в основной массе мало влияли на игру команд, к которым были приписаны, разве что выступали в качестве ещё одного советчика, который давал взгляд со стороны. Не могу назвать их тренерами в чистом понимании этого слова, которые знают команду, знают, чего ей не хватает, чтобы стать лучше.

У нас Саша особо не влезает в тактику и драфты. Он даёт своё мнение, какие-то аргументы, но в итоге команда сама принимает решение. Зато ХВОСТ знает слабые и сильные стороны игроков, когда кому сказать нужные слова, выровнять психологическое состояние, указать на ошибки, которые они сделали в предыдущей игре и сделать так, чтобы они не расклеились», — рассказал Сидоренко.

Александр XBOCT Дашкевич занял кресло тренера Na’Vi в июле 2017 года. За это время команда заняла 5-6-е место на SL i-League Invitational #3 и 7-8-е место на PGL Open Bucharest.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2
Новости. Киберспорт
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