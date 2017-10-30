Riot Games объявила о реформировании Challenger Series в европейском регионе

Riot Games объявила об изменениях в европейской лиге LCS на 2018 год. Компания провела ряд исследований, по результатам которых переработала формат проведения, экономическую систему и программу вещания.



Одним из ключевых изменений стало закрытие Challenger Series. Согласно заявлению компании, текущий формат соревнований слишком рискованный и не оправдал надежд. Взамен Riot создаст новый европейский турнир, в котором страны будут конкурировать между собой. Соревнования будут проводиться дважды в год.



Кроме того изменится формат матчей. Согласно новым правилам участники соревнований будут играть по круговой системе (каждый с каждым) до одной победы (best-of-one). По данным Riot, серии до двух побед (best-of-three) негативно влияют на зрительскую активность



Значительные перемены произошли в экономической системе. Заработок организаций будет напрямую зависеть от количества зрителей на матчах. По итогам года команды получат определённый финансовый бонус.



Также Riot отменила проведение промоушен-турниров между сезонами. Команды-участники получат фиксированные места в 2018 году. По мнению разработчиков, это «первый шаг к долгосрочному партнёрству с командами для создания более стабильной лиги».



Ранее компания объявила об отсрочке изменения формата до 2019 года. По плану Riot Games EU LCS разделят на четыре дивизиона. Соревнования будут проводиться в Лондоне, Париже, Берлине и Барселоне.



Старт нового сезона намечен на 19 января.