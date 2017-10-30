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Riot Games объявила о реформировании Challenger Series в европейском регионе

30 октября 2017, понедельник. 19:51 Киберспорт

Riot Games объявила об изменениях в европейской лиге LCS на 2018 год. Компания провела ряд исследований, по результатам которых переработала формат проведения, экономическую систему и программу вещания.

Одним из ключевых изменений стало закрытие Challenger Series. Согласно заявлению компании, текущий формат соревнований слишком рискованный и не оправдал надежд. Взамен Riot создаст новый европейский турнир, в котором страны будут конкурировать между собой. Соревнования будут проводиться дважды в год.

Кроме того изменится формат матчей. Согласно новым правилам участники соревнований будут играть по круговой системе (каждый с каждым) до одной победы (best-of-one). По данным Riot, серии до двух побед (best-of-three) негативно влияют на зрительскую активность

Значительные перемены произошли в экономической системе. Заработок организаций будет напрямую зависеть от количества зрителей на матчах. По итогам года команды получат определённый финансовый бонус.

Также Riot отменила проведение промоушен-турниров между сезонами. Команды-участники получат фиксированные места в 2018 году. По мнению разработчиков, это «первый шаг к долгосрочному партнёрству с командами для создания более стабильной лиги».

Ранее компания объявила об отсрочке изменения формата до 2019 года. По плану Riot Games EU LCS разделят на четыре дивизиона. Соревнования будут проводиться в Лондоне, Париже, Берлине и Барселоне.

Старт нового сезона намечен на 19 января.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
League of Legends League of Legends Championship Series
Новости. Киберспорт
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