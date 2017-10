Valve изменила характеристики атрибутов и регенерации в патче 7.07

Valve переработала характеристики атрибутов и формулы регенерации в игре. Профильные атрибуты персонажей теперь добавляют уникальные перки.



Атрибуты героев:

— Увеличен прирост маны от интеллекта с 11 до 12;

— Скорость передвижения персонажей с профильным атрибутом «Ловкость» снижена на 5 единиц;

— Профильные атрибуты ловкость, сила и интеллект дают персонажам уникальные перки (помимо +1 к урону).



Перки атрибутов:

— Сила. Дает + 0,15% к сопротивлению эффектам безмолвия/оглушения/обезоруживания/оцепенения и т.п. Для дебаффов замедления с уроном. В таком случае уменьшаются показатели замедления, чтобы сохраненить количество урона;

— Ловкость. Дает +0,06% к скорости передвижения;

— Интеллект. Дает +0,15 к магическому сопротивлению.



Общие качества атрибутов:



Сила:

— Дает +20 к здоровью;

— Дает +0,7 к регенерации здоровья;

— Перк. +1 урона;

— Перк. +0,15% к сопротивлению негативным эффектам.



Ловкость:

— Дает +1/6 брони;

— Дает +1 скорости атаки;

— Перк. +1 урона;

— Перк. +0,06% к скорости передвижения.



Интеллект:

— Дает +12 маны;

— Дает +2,0% регенерации маны;

— Дает +0,07% магического урона;

— Перк.+1 урона;

— Перк. +0,15 к магическому сопротивлению.



Регенерация:

Формулы восстановления здоровья и маны переработаны. По новой формуле получается прямое значение. Для примера: Void Stone теперь дает 1 ед. регенерации маны вместо 100%



На панели атрибутов будет отображаться подсказка по процентным ставкам регенерации здоровья и маны и абсолютным значением бонусов от силы и интеллекта.



Перерасчет регенерации маны:



Старая формула: 0,01 + 0,04*int (показатель интеллекта) * 1 + процентные бонусы + Flat Bonuses.

Новая формула: (базовая регенерация + Flat Bonuses) + 2% за интеллект.



Примечание №1. Все герои имеют базовую регенерацию 0,9 единиц, но могут меняться в отдельных случаях, как регенерация здоровья.

Примечание №2. Скорректирована регенерация у предметов, талантов и навыков.



Скорректированные показатели регенерации маны у предметов:

— Perseverance: 1.5 ед./сек;

— Scythe of Vyse: 2.25 ед./сек;

— Battle Fufy: 2.25 ед./сек;

— Orchid: 2.25 ед./сек;

— Bloodthorn: 2.25 ед./сек;

— Eul: 2.25 ед./сек;

— Linken's Sphere: 2.25 ед./сек;

— Lotus Orb: 1.75 ед./сек;

— Drums: 0.75 ед./сек;

— Solar Crest: 1.0 ед./сек;

— Aether Lens: 1.25 ед./сек;

— Raindrops: 0.5 ед./сек;

— Bloodstone per charge: 0.4 ед./сек;

— Clarity Potion: 3.2 ед./сек;

— Vlad: 0.65 ед./сек;

— Basilius: 0.5 ед./сек;

— Aquila: 0.5 ед./сек;

— Bottle: 40 ед./сек.



Скорректированные показатели регенерации маны у навыков:

— Действие Arcane Aura на союзников уменьшено с 1/1.5/2/3 до 0.8/1.0/1.2/1.4;

— Действие Arcane Aura на Crystal Maiden уменьшено с 2/3/4/8 до 1/2/3/4;

— Регенерация маны от Death Pulse изменена с 1/3/5/7 до 2/2.25/2.5/2.75.



Другие изменения:

— Регенерация от святилища уменьшена с 40 до 30;

— С течением времени количество восстанавливаемой маны у святилища не меняется.



Перерасчет регенерации здоровья:



Старая формула: Базовая регенерация + 0,06 * str (показатель силы) + Flat Bonuses.

Новая формула: (Базовая регенерация + Flat Bonuses) + 0,7% за силу.



Примечание №1. Все герои имеют базовую регенерацию 1,5 единицы.

Примечание №2. Скорректирована регенерация у предметов, талантов и навыков.



Скорректированные предметы:

— Ring of Health: 5 ед./сек;

— Hood of Defiance: 6.5 ед./сек;

— Perseverance: 5.5 ед./сек;

— Force Staff: 5 ед./сек;

— Vanguard: 5.5 ед./сек;

— Abyssal Blade: 7 ед./сек;

— Crimson Guard: 6 ед./сек;

— Helm of the Dominator: 8 ед./сек;

— Refresher Orb: 11 ед./сек;

— Linken Sphere: 5.5 ед./сек;

— Lotus Orb: 5.5 ед./сек;

— Pipe: 6.5 ед./сек;

— Pipe Insight Aura: 2 ед./сек;

— Greaves Aura: 3.5 ед./сек;

— Greaves Critical Heal: 12 ед./сек;

— Headdress Aura: 2 ед./сек;

— Mek Aura: 3.5 ед./сек;

— Tranquil: 12 ед./сек;

— Bloodstone: 7 ед./сек;

— Armlet: 4 ед./сек;

— Soul Ring: 2 ед./сек;

— Ring of Regen: 1.5 ед./сек;

— Veil с 6 до 5 ед./сек;

— Hurricane Pike с 6 до 5.5 ед./сек;

— Vladmir с 3 до 2.5 ед./сек;

— Armlet life drain с 45 до 54 ед./сек;

— Bottle: 80 ед./сек;

— Urn: 35 ед./сек.



Скорректированные значения у навыков:

— Регенерация от Chemical Rage HP уменьшена с 50/75/100 до 40/48/56;

— Регенерация от Dragon Blood изменена с 3/6/9/12 до 4/6/8/10;

— Регенерация от Press The Attack изменена с 30/40/50/60 до 30/35/40/45;

— Регенерация от Feral Impulse изменена 1/4/7/10 to 1/3/5/7;

— Регенерация от Reactive Armor изменена с 1/1.2/1.4/1.6 до 1/1.15/1.3/1.45;

— Регенерация от Satyr Tormentor Aura уменьшена с 6 до 5.5;

— Порог исцеления от Inner Vitality изменен с 20/40/60/80% до 22/30/38/46%;

— Регенерация от Inner Vitality изменена с 5/10/15/20% до 6/8/10/12%;

— Множитель регенерации от Death Pulse после убийства уменшен с 10 до 6;

— Продолжительность регенерации от Death Pulse снижена с 7 до 6;

— Регенерация от Death Pulse изменена с 1/3/5/7 до 2/3/4/5;

— Регенерация от Doom Scorched Earth heal изменена с 16/24/32/40 до 12/18/24/30;

— Регенерация от Living Armor изменена с 4/8/12/16 до 4/7/10/13;

— Регенерация от Cold Embrace изменена с 25 до 15.



Другие изменения:

— Регенерация здоровья от святилища уменьшена с 90 до 75;

— С течением времени количество восстанавливаемого здоровья у святилища не меняется.



Патч доступен в тестовом клиенте игры. Выход обновления намечен на 1 ноября 2017 года.