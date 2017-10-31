Исса ISSAA Мурад стал игроком HellRaisers

Исса ISSAA Мурад прошёл испытательный срок и стал игроком состава HellRaisers по CS:GO. Анонс появился на официальном сайте организации.

«Рад сообщить, что с сегодняшнего дня ISSAA становится основным игроком нашего состава. На протяжении того времени, которое иорданец выступал в HellRaisers в качестве стендина, он показал, что готов усердно работать и достигать поставленных целей. Уверен, что при должной помощи со стороны капитана, тренера и аналитика HellRaisers его ждёт большое киберспортивное будущее!» — прокомментировал эту новость генеральный директор HellRaisers Алексей «xaoc» Кучеров.

ISSAA присоединился к команде 11 августа 2017 года. Вместе с ней игрок занял первое на квалификации DreamHack Denver 2017 и 3-4-е на Hellcase Cup #6.