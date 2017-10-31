Midas Club Elite выступит на Captains Draft 4.0

Midas Club Elite выступит на турнире Captain's Draft 4 по Dota 2. В финале южноамериканской квалификации команда обыграла Luccini со счётом 3:1.

Бразильский состав стал третьим известным участником соревнований. Ранее прямые приглашения получили Team Secret и Evil Geniuses. Оставшиеся пять слотов разыграют на квалификациях в Европе, СНГ, Северной Америке, Китае и Юго-Восточной Азии.

Captains Draft 4.0 пройдёт с 4 по 7 января 2018 года. Призовой фонд составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.