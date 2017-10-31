Virtus.pro сыграет с Fnatic на AMD SAPPHIRE Dota PIT League

Организаторы AMD SAPPHIRE Dota PIT League опубликовали сетку и расписание соревнований. Турнир станет первым на патче 7.07.
Пары команд:
Newbee — SG e-sports
Team Liquid — Immortals
Vici Gaming — OG
Fnatic — Virtus.pro
Четвертьфинальные матчи соревнований стартуют 3 ноября. В 14:00 по московскому времени сыграют Newbee и SG e-sports и Vici Gaming с OG.
AMD SAPPHIRE Dota PIT League пройдёт с 3 по 5 ноября в городе Сплите (Хорватия). Команды разыграют призовой фонд $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.