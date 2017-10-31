Virtus.pro сыграет с Fnatic на AMD SAPPHIRE Dota PIT League

Организаторы AMD SAPPHIRE Dota PIT League опубликовали сетку и расписание соревнований. Турнир станет первым на патче 7.07.

Пары команд:

Newbee — SG e-sports

Team Liquid — Immortals

Vici Gaming — OG

Fnatic — Virtus.pro

Четвертьфинальные матчи соревнований стартуют 3 ноября. В 14:00 по московскому времени сыграют Newbee и SG e-sports и Vici Gaming с OG.

AMD SAPPHIRE Dota PIT League пройдёт с 3 по 5 ноября в городе Сплите (Хорватия). Команды разыграют призовой фонд $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.