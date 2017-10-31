Жоао felps Васконеллос сыграет за SK на ELEAGUE Major 2018 и ECS

Жоао felps Васконеллос сыграет за SK Gaming на турнире ELEAGUE Major 2018 и ECS Season 4. Об этом рассказал в «Твиттере» другой член состава Эпитасио TACO де Мело.

На остальных турнира за SK Gaming выступит Рикардо boltz Прасс. TACO отдельно подчеркнул, что организация планирует выкупить контракт игрока у Immortals.



Ранее Марсело coldzera Давид похвалил boltz за выступление на EPICENTER 2017 и отметил, что команда продолжит тренироваться с киберспортсменом.



Рикардо boltz Прасс выступил в составе SK Gaming на турнире EPICENTER 2017. Команда стала чемпионом соревнований, обыграв в финале Virtus.pro со счетом 3:2 (10:16 @ de_mirage; 16:6 @ de_inferno; 19:16 @ de_train; 12:16 @ de_cache; 22:18 @ de_cobblestone).