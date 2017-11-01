Сергей Smile Ревин: бустинг не исчезнет

Комментатор студии RuHub Сергей Smile Ревин в интервью для портала GameInside.ua поделился своим мнением об изменениях матчмейкинга в патче 7.07 для Dota 2.

«Матчмейкинг должен стать лучше, но я бы ввёл не шесть месяцев, а два-три месяца и призовые на каждый уровень. Бустинг не исчезнет. Ничего не поменяется. Кто умеет быстро бустить, также будет получать деньги. А тех, кому забустили, будут ещё больше хейтить», — заявил Сергей Ревин.

В патче 7.07 компания Valve добавила в игру ранговые сезоны. Длительность каждого из них составит шесть месяцев.