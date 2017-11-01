Максим Маслов: игроки в «Доту» достаточно давно ощущают себя звёздами

Генеральный менеджер Epic Esports Events Максим Маслов в интервью для Cybersports.ru поделился своим мнением о разнице между проведением турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

«Я думаю, что глобальных отличий два. Во-первых, игроки в «Доту» достаточно давно ощущают себя звёздами. Там звёзд больше, и они живут дольше. Нам приходится в плане тревела более внимательно с ними работать.



До новой системы Valve они играли больше турниров. Я бы не сказал, что игроки в «Доту» более капризные. Но есть такое хорошее английское слово established. Вот они established. Это люди, которые знают себе цену, у которых есть определённые требования. Они разумные, но это требования спортсменов, которые серьёзно относятся к своему делу. В CS это только сейчас появилось. Мы видим, что теперь есть команды, составы, которые стабильны, которые точно так же серьёзно подходят к своим тренировкам.



А второй момент, что «Доту» чисто технически проводить куда проще, чем Counter-Strike. Это именно о турнирной части речь. Куда меньше проблем, куда меньше подводных камней», — рассказал Максим Маслов.

Epic Esports Events занимается проведением серии турниров EPICENTER по Dota 2 и CS:GO. С 24 по 29 октября прошёл ивент по CS:GO. Весной 2018 года компания планирует провести очередные соревнования по Dota 2.