Руководство TNC Pro Team опровергло связь с организаторами азиатского мэйджора

Руководство TNC Pro Team опубликовало заявление, в котором опровергло информацию о продаже 50% акций организации компании Syber, которая является спонсором турнира Galaxy Battles.

Отмечается, что дочерняя компания TNC Pro Team Highrounds сотрудничает с Syber с целью открытия новых компьютерных клубов в Китае и Юго-Восточной Азии.

«Когда организаторы Galaxy Battles 2 прислали нам письмо с приглашением, то мы узнали у Fallout Gaming, почему именно получили инвайт. Мы знаем, наша команда не очень хорошо выступила на первых квалификациях, поэтому хотели, чтобы организаторы объяснили свое решение. Компания Fallout Gaming сказала, что основой для приглашений стали результаты коллективов на The International 2017. Команда TNC Pro Team имела наилучший результат среди всех представителей региона, потому и получила приглашение», — говорится в заявлении команды.

Ранее игрок Mineski Дарил iceiceice Кох обвинил организаторов турнира Galaxy Battles 2 в продаже приглашений на турнир. Первые инвайты получили Newbee, OG, Infamous и TNC Pro Team.

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