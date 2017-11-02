Роман Дворянкин: мы не отказывались от турнира, нас просто не позвали напрямую

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил, почему VP не получила приглашения на турнир DOTA Summit 8.



«Тут ребята из Саммита, которых вся наша организация искренне очень любит, объявили о прямом приглашении ОГ на свой декабрьский минор. Вопреки тому, что написал Вилат, мы не отказывались от турнира, нас просто не позвали напрямую. За этим фактом скрывается примечательная история. На Инте мы общались с организаторами турнира, уже была известна новая турнирная система, и я среди прочего сказал, что, дословно, «миноры для нас не будут главным приоритетом, и нам нужно будет хорошенько обдумать, ехать ли на восьмой Саммит», который уже тогда получил такой статус. По итогам этого комментария ребята решили не выдавать двухкратным действующим победителям турнира прямого инвайта, так что мы будем играть в квалификации. Никакой обиды у нас нет, мы всегда рады возвращению в пригород ЛА, и если для этого нужно будет огорчить коллег по региону, мы постараемся это сделать. А я на будущее буду ещё аккуратнее выбирать слова», — написал Дворянкин на странице в соцсети «ВКонтакте».



Основатель BTS Дэвид Горман прокомментировал решение по инвайтам в «Твиттере».

«На TI7 команда сообщила нам, что не планирует участвовать в майнорах и они не приедут, даже если их пригласят. Поэтому мы решили не выдавать им инвайт», — сказал Гориан.



Роман Дворянкин ответил LD, что говорил исключительно об отказе от участия в квалификациях, но отметил, что будет рад, если команда пройдёт отборочный этап на следующий турнир. Горман извинился за недопонимание.



Virtus.pro является двукратным победителем DOTA Summit. Команда одержала победу на шестом и седьмом турнирах серии.