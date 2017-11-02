Игрок G2 Esports по League of Legends Йеспер Zven Свеннингсон ищет новую команду. Как написал Йеспер в «Твиттере», он по-прежнему является игроком G2, но менеджмент готов освободить его от контрактных обязательств раньше срока.

Свеннингсон выступает за G2 Esports с июля 2015 года. За время пребывания в организации он занял 9-12-е место на 2017 World Championship, 2-е место на Mid-Season Invitational 2017, одержал победы в весеннем и летнем сплитах EU LCS 2017.



Состав G2 по League of Legends:



— Ким Trick Канг Юн

— Ки Expect Дэй Хан

— Люка PerkZ Перкович

— Альфонсо Mithy Агьерре Родригез.