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175 лет назад 2016
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Йеспер Zven Свеннингсон ищет новую команду

Киберспорт

Игрок G2 Esports по League of Legends Йеспер Zven Свеннингсон ищет новую команду. Как написал Йеспер в «Твиттере», он по-прежнему является игроком G2, но менеджмент готов освободить его от контрактных обязательств раньше срока.

Свеннингсон выступает за G2 Esports с июля 2015 года. За время пребывания в организации он занял 9-12-е место на 2017 World Championship, 2-е место на Mid-Season Invitational 2017, одержал победы в весеннем и летнем сплитах EU LCS 2017.

Состав G2 по League of Legends:

— Ким Trick Канг Юн
— Ки Expect Дэй Хан
— Люка PerkZ Перкович
— Альфонсо Mithy Агьерре Родригез.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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