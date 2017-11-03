Team Liquid вышла в финал верхней сетки Dota Pit League

Team Liquid одержала победу над Newbee в первом полуфинале Dota Pit League. Матч завершился со счетом 2:0.



Действующие чемпионы, The International, обеспечили себе попадание в тройку лучших команд турнира. Liquid получит 45 квалификационных баллов на каждого игрока.



Newbee продолжит выступление в нижней сетке Dota Pit. Все матчи на вылет состоятся 4 ноября и пройдут в формате bo1.



Во второй игровой день выступление на чемпионате начнут OG, Virtus,pro, Vici Gaming и Newbee. Первый матч запланирован на 14:00 по московскому времени.



Шестой сезон DotaPit League проходит в Сплите (Хорватия). Восемь команд-участниц разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.