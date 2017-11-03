EPG анонсировала состав по CS:GO

Киберспортивная организация Elements Pro Gaming анонсировала состав по Counter-Strike: Global Offensive. В новую команду вошли Дмитрий hooch Богданов, Алексей Elian Гусев, Марекс yekindar Галинскис, Александр Nickelback Трофимов и Иван Spaze Обрежан.



«За время совместной игры у ребят образовалась отличная командная синергия, которая, несомненно, поможет им добиваться новых высот на игровом поприще! Организация видит в составе большой потенциал и верит, что победы не за горами!» — говорится в официальном заявлении EPG.



Организация впервые подписала команду по CS:GO в 2016 году. За это время EPG одержала победу на Stream.me Gauntlet — CIS vs EU #12 и заняла второе место на HellCase Cup #1. Обновлённый состав стал серебряным призёром St.Petersburg Governor’s Cup.