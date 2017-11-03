Evil Geniuses получила приглашение на турнир Galaxy Battles II

Evil Geniuses получила прямой инвайт на турнир Galaxy Battles II по Dota 2. Команда стала шестым известным участником соревнований. Ранее организаторы выдали приглашения Newbee, Infamous, OG, TnC Pro Team и LGD.FY.



Всего в чемпионате примут участие 16 команд: восемь получат инвайты, шесть определят в региональных квалификациях, и ещё два коллектива пройдут через «уайлд-кард».



Galaxy Battles II пройдёт с 15 по 21 января в Булакане (Филиппины). На чемпионате будет разыграно $ 1,5 млн и 1500 рейтинговых баллов Pro Circuit. Турнир станет первым мэйджором 2018 года.