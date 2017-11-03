OG упала в нижнюю сетку Dota Pit League

OG потерпела поражение в первом матче Dota Pit League. Европейская команда уступила Vici Gaming со счётом 1:2. Состав продолжит выступление в нижней сетке турнира.

Китайская пятёрка вышла в полуфинал «виннеров». В следующем матче VG сыграет против победителя пары Virtus.pro — Fnatic. Обе встречи состоится 3 ноября.

Игры в нижней сетке пройдут 4 ноября в формате best-of-1.

Dota Pit League — майнор-турнир, который проходит в Хорватии. Восемь команд-участниц разыгрывают призовой фонд в $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.