StarCraft 2 перейдет на условно-бесплатную модель. Об этом объявил президент Blizzard Майк Морхейм. Смена модели распространения игры состоится 14 ноября.

На старте пользователям бесплатно будет доступна кампания Wings of Liberty. По Сети игроки смогут сражаться в матчах без рейтинга и против искусственного интелекта. В Совместном режиме бесплатными станут командиры Керриган, Рейнор и Артанис.

Первая игра в серии StarCraft 2 вышла в июле 2010 года. Релиз заключительной части трилогии состоялся в ноябре 2015 года.