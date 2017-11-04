Immortals первой покинула DotaPit League

Immortals покинула майнор DotaPit League. Корейский состав уступил бразильцам из SG e-sports. IMT заняла последнее место на чемпионате.



В следующем раунде южноамериканской команде предстоит встретиться с Virtus.pro. Этот матч ориентировочно начнётся в 17:00 по московскому времени.



Следующими на турнире сыграют OG и Fnatic. Проигравший этой встречи покинет чемпионат.



DotaPit League — хорватский майнор по Dota 2. В нём принимают участие восемь команд из разных регионов и разыгрывают $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.