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175 лет назад 2016
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Immortals первой покинула DotaPit League

Киберспорт

Immortals покинула майнор DotaPit League. Корейский состав уступил бразильцам из SG e-sports. IMT заняла последнее место на чемпионате.

В следующем раунде южноамериканской команде предстоит встретиться с Virtus.pro. Этот матч ориентировочно начнётся в 17:00 по московскому времени.

Следующими на турнире сыграют OG и Fnatic. Проигравший этой встречи покинет чемпионат.

DotaPit League — хорватский майнор по Dota 2. В нём принимают участие восемь команд из разных регионов и разыгрывают $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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