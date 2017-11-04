Роман Дворянкин: ребята из состава по CS:GO заново обрели уверенность в себе

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью для Cyber.sports.ru прокомментировал последние результаты составов организации по CS:GO и Dota 2.

«Будем откровенны: если бы перед началом ESL One Hamburg и EPICENTER нам предложили такой расклад… Я думаю, абсолютно все согласились бы, что финал для состава по CS, проигранный на пяти картах в двух овертаймах, — это очень классный результат. Это понимают и сами ребята.



А если говорить о дотерах, то им нужно было выиграть что-то, кроме Саммита и Кубка России, сделать следующий шаг после финала Мейджора в Киеве и топ-6 TI7.

Очень неплохо складывается тайминг: уже сейчас, когда мы говорим, ребята прилетели в Шанхай и сыграют там турнир в качестве «фоллоу-ап». Потом у них будет время потренироваться дома, будет несколько онлайн-игр.



Главный итог — ребята заново обрели уверенность в себе. Это касается в первую очередь Таза, Нео и Паши. А для Снакса и Бьяли, как для более молодых игроков, это лишнее напоминание, что не только на них в плане скилла держатся успехи нашей команды», — заявил Роман Дворянкин.

Virtus.pro заняла второе место на EPICENTER 2017 по CS:GO. Dota 2 состав стал победителем ESL One Humburg 2017.