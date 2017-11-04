Virtus.prо прошла в следующий раунд нижней сетки DotaPit League

Virtus.pro одержала победу во втором раунде нижней сетки DotaPit League. Представители СНГ обыграли бразильцев SG e-sports. Команда из Южной Америки завершила выступление в чемпионате на 5-6-й строчке.



Virtus.pro обеспечила себе попадание в четвёрку лучших и получение квалификационных очков. В следующем матче VP встретится с победителем встречи OG-Newbee. Обе игры состоятся 4 ноября.



DotaPit League проходит с 2 по 5 ноября в Хорватии. В турнире принимают участие восемь коллективов. Ранее чемпионат покинули Fnatic и Immortals.