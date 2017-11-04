Virtus.pro остановилась на четвёртой строчке DotaPit League. В матче нижней сетки команда из СНГ уступила Newbee со счетом 0:1.
По результатам выступления каждый из игроков VP заработает по 15 квалификационных очков в рейтинговой системе Valve.
Newbee обеспечила себе попадание в топ-3 турнира. Она продолжит выступление в нижней сетке 5 ноября. Соперником китайской команды станет проигравший пары Vici Gaming — Team Liquid.
DotaPit League — майнор-турнир, который проходит в Хорватии. Участники чемпионата разыгрывают $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.
Virtus.pro заняла четвёртое место на DotaPit League
Virtus.pro остановилась на четвёртой строчке DotaPit League. В матче нижней сетки команда из СНГ уступила Newbee со счетом 0:1.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке