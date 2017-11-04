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175 лет назад 2016
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Virtus.pro заняла четвёртое место на DotaPit League

Киберспорт

Virtus.pro остановилась на четвёртой строчке DotaPit League. В матче нижней сетки команда из СНГ уступила Newbee со счетом 0:1.

По результатам выступления каждый из игроков VP заработает по 15 квалификационных очков в рейтинговой системе Valve.

Newbee обеспечила себе попадание в топ-3 турнира. Она продолжит выступление в нижней сетке 5 ноября. Соперником китайской команды станет проигравший пары Vici Gaming — Team Liquid.

DotaPit League — майнор-турнир, который проходит в Хорватии. Участники чемпионата разыгрывают $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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