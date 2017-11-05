Рестлер Самоа Джо озвучил Arcana-версию персонажа Juggernaut

Рестлер Нууфолау Джоэль Шэнуа, выступающий под псевдонимом Самоа Джо, озвучил Arcana-версию персонажа Juggernaut. Об этом он объявил на своей странице в Twitter.

Альтернативную версию озвучки персонажа добавили ночью 4 ноября. Владельцы Arcana на Juggernaut могут заменить стандартную голосовую дорожку на новую.

Помимо этого, новое обновление исправило ошибки в Dota 2, добавило новые анимации и внесло коррективы в интерфейс.

Самоа Джо вернулся в промоушен WWE в 2015 году. Недавно рестлер восстановился после травмы и снова выступает на еженедельном шоу WWE Raw.