Natus Vincere и Virtus.pro сыграют в закрытой квалификации DOTA Summit 8

Организаторы турнира DOTA Summit 8 объявили состав участников региональных квалификаций, которые пройдут с 7 по 16 ноября. Анонс появился на официальном аккаунте организаторов в «Твиттере».

Natus Vincere и Virtus.pro получили прямые приглашения во вторую стадию закрытой СНГ-квалификации. Team Empire, Vega Squadron, Effect и Gambit Esports выступят в первой стадии, где разыграют два места в следующий раунд отборочных.

Остальные участники

DOTA Summit 8 пройдёт с 13 по 17 декабря в Лос-Анджелесе (США). Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.