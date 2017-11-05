Blizzard анонсировала формат проведения Overwatch League. Анонс появился на официальном сайте компании.

Предсезонный период пройдёт с 6 по 9 декабря. Мероприятие пройдёт в рамках Blizzard Arena в Лос-Анджелесе.

Команды разделят на Атлантический (Houston Outlaws, Florida Mayhem, Philadelphia Fusion, New York Excelsior, Boston Uprising and London Spitfire;) и Тихоокеанский дивизионы (Dallas Fuel, San Francisco Shock, Los Angeles Gladiators, Los Angeles Valiant, Shanghai Dragons и Seoul Dynasty).

Матчи будут проходить в прямом эфире на Blizzard Arena со среды по субботу. Сезоны Overwatch League разделены на четыре этапа, победы и поражения команд будут учитываться при подсчёте сезонного рейтинга и влиять на место команды на состязаниях в конце сезона.

После окончания 4-го этапа с 11 по 22 июля состоится стадия плей-офф. Во время суперфинала 26-28 июля определится первая команда-чемпион Overwatch League, которая получит $ 1 млн.

Overwatch League анонсирована компанией Blizzard в ноябре 2016 года. В качестве основы была выбрана франшизная модель. В лиге представлено 12 команд.