Team Liquid одержала победу на DotaPit League

Team Liquid стала чемпионом DotaPit League, одержав победу в финале над Vici Gaming. Серия завершилась со счётом 3:2, хотя по ходу встречи европейская команда уступала две карты.



За победу игроки Team Liquid получат по 150 рейтинговых очков, а также приз в размере $ 135 тыс. Серебряным призёрам достанется $ 60 тыс. и по 90 квалификационных баллов. Третью строчку на чемпионате заняла Newbee, на счету игроков которой по 30 очков.



DotaPit League проходил со 2 по 5 ноября в Хорватии. В майноре приняли участие восемь коллективов. Единственные представители СНГ, Virtus.pro, остановись на четвёртом месте.