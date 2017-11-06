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175 лет назад 2016
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Организаторы MDL объявили расписание открытых квалификаций

Киберспорт

Mars Media объявила расписание открытых квалификаций MDL Macau по Dota 2. Открытые отборочные туры всех регионов пройдут с 7 по 8 ноября.

7 ноября.
03:00 — Юго-Восточная Азия;
20:00 — СНГ;
21:00 — Европейский регион.

8 ноября:
00:00 — Южная Америка;
02:00 — Северная Америка.

1 ноября организаторы объявили первые подробности MDL Macau. Майнор пройдёт с 8 по 10 декабря в Макао (Китай). Призовой фонд чемпионата составит $ 300 тыс. и 300 рейтинговых очков Pro Circuit. Первые инвайты на турнир будут выданы на предстоящей неделе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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