Mars Media объявила расписание открытых квалификаций MDL Macau по Dota 2. Открытые отборочные туры всех регионов пройдут с 7 по 8 ноября.
7 ноября.
03:00 — Юго-Восточная Азия;
20:00 — СНГ;
21:00 — Европейский регион.
8 ноября:
00:00 — Южная Америка;
02:00 — Северная Америка.
1 ноября организаторы объявили первые подробности MDL Macau. Майнор пройдёт с 8 по 10 декабря в Макао (Китай). Призовой фонд чемпионата составит $ 300 тыс. и 300 рейтинговых очков Pro Circuit. Первые инвайты на турнир будут выданы на предстоящей неделе.
Организаторы MDL объявили расписание открытых квалификаций
Mars Media объявила расписание открытых квалификаций MDL Macau по Dota 2. Открытые отборочные туры всех регионов пройдут с 7 по 8 ноября.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке