Организаторы MDL объявили расписание открытых квалификаций

Mars Media объявила расписание открытых квалификаций MDL Macau по Dota 2. Открытые отборочные туры всех регионов пройдут с 7 по 8 ноября.



7 ноября.

03:00 — Юго-Восточная Азия;

20:00 — СНГ;

21:00 — Европейский регион.



8 ноября:

00:00 — Южная Америка;

02:00 — Северная Америка.



1 ноября организаторы объявили первые подробности MDL Macau. Майнор пройдёт с 8 по 10 декабря в Макао (Китай). Призовой фонд чемпионата составит $ 300 тыс. и 300 рейтинговых очков Pro Circuit. Первые инвайты на турнир будут выданы на предстоящей неделе.