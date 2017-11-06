Владелец «Даллас Ковбойз» приобрёл команду compLexity

Владелец футбольного клуба «Даллас Ковбойз» Джерри Джонс совместно с инвестором Джоном Гоффом приобрели контрольный пакет акций киберспортивной организации compLexity Gaming. Об этом сообщается на официальном сайте команды.



«Развитие профессионального гейминга невероятно. Мы гордимся тем, что вступаем в эту сферу вместе с Джоном Гоффом и иконой индустрии Джейсоном Лейком. Учитывая наши стадионы, персонал, опыт и знание профессионального спорта, наш потенциал для развития безграничен. Я уверен, что наши ресурсы помогут развивать compLexity в течение долгих лет», — прокомментировал покупку Джонс.

Сумма сделки не раскрывается. Новая штаб-квартира организации будет базироваться в городе Фриско (США) и расположится на домашнем стадионе Dallas Cowboys — The Star. Там расположатся операционные центры, студии и тренировочные площадки команды. Также у игроков будет доступ к спортивным и медицинским разработкам профессиональных спортсменов.



Основатель coL Джейсон Лейк сохранит за собой должность генерального директора и меньший пакет акций.



Джерри Джонс является владельцем одного из самых дорогих клубов NFL «Даллас Ковбойз». Согласно Forbes, его состояние оценивается в $ 5,6 млрд. Джон Гофф — частный инвестор и генеральный директор компании Crescent Real Estate Holdings.



СoL основана в 2003 году и является одной из крупнейших киберспортивных организаций в Северной Америке. На счету команды более 130 чемпионских титулов. В настоящее время в compLexity представляют составы по Hearthstone, CS:GO, Dota 2 и Gwent.