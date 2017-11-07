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175 лет назад 2016
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Денис electronic Шарипов стал игроком Natus Vincere

Киберспорт

Денис electronic Шарипов пополнил состав Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive. Он заменил в команде Дениса seized Костина, который перешел на правах аренды во FlipSid3 Tactics.

Соглашение российского киберспортсмена рассчитано на два месяца. После завершения аренды Костин станет свободным агентом.

«Данное решение было обусловлено тем, что атмосфера в коллективе не располагала к дальнейшему развитию как команды, так и меня лично, поэтому изменения были необходимы», — отметил в обращении Костин.

В новом составе Natus Vincere проведет свой первый матч 8 ноября. Команда встретится с Astralis на ESL Pro League.

Источник: Официальный сайт команды Natus Vincere Сообщить об ошибке
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