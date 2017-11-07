Заместителя президента KeSPA обвинили во взяточничестве

Заместитель главы корейской ассоциации профессиональных игроков KeSPA подозревается во взяточничестве. Согласно порталу This is Game, сотрудник получил сумму в несколько сотен тысяч долларов от магазина Lotte Home Shopping.



Lotte Home Shopping была одним из официальных спонсоров соревнований, которые проводила KeSPA. Предположительно бывший председатель ассоциации использовал своё положение для лоббирования интересов компании.



Месяц назад KeSPA лишилась статуса официальной спортивной организации в Корейском спортивно-олимпийском комитете. Причиной стало несоответствие новым стандартам, установленным в конце 2016 года. Ассоциация призвала поклонников не обращать на это внимания и пообещала продолжить продвижение киберспорта в качестве олимпийского вида спорта.



Ассоциация профессиональных игроков KeSPA основана в 2000 году. За время существования организация дважды участвовала в расследовании подставных матчей в StarCraft: Brood War и StarCraft 2.