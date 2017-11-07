Менеджера NRG уволили из-за обвинений в изнасиловании

Киберспортивная организация NRG Esports уволила менеджера Максвелла Бейтмана из-за обвинений в изнасиловании. Стример Дезарей Луна опубликовала запись в Twitlonger, где подробно описала случившееся.



Согласно рассказу девушки, она находилась на пляжной вечеринке с игроками NRG по Overwatch. Вскоре они вдвоем отправились к нему домой, где девушка намеревалась забрать ключи от дома, однако она неважно почувствовала себя и уснула на диване Бейтмана. По её словам, причиной стал последний коктейль, который приготовил Максвелл.



Позже она пришла в комнату молодого человека, где тот играл в игры. Луна запомнила эпизод, когда Бейтман начал приставать к ней. На следующий день он отвёз девушку домой. Через несколько дней Луна стала вспоминать, что случилось в доме у Максвелла. Она подала заявление в полицию, но его не приняли за отсутствием улик.



6 ноября девушка выложила переписку с молодым человеком, который предположительно является Бейтманом. В ней некто по имени Max извиняется перед Луной и заявляет, что думал, что она находилась в трезвом состоянии.

После заявления девушки в Twitlonger и опубликованной переписки с молодым человеком председатель NRG Энди Миллер объявил об увольнении Бейтмана в «Твиттере».

Сам Бейтман отказался комментировать сложившуюся ситуацию.



Ранее профессиональный комментатор League of Legends Митч Krepo Вурспоелс объявил об окончании карьеры. Причиной решения стал скандал из-за переписки Митча с несовершеннолетней фанаткой, где фигурировали интимные фото комментатора. В настоящее время Вурспоелс работает тренером состава «Шальке-04» по LoL.