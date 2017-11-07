Newzoo спрогнозировало рост киберспортивного рынка до $ 1,5 млрд к 2020 году

Аналитическое агентство Newzoo опубликовало обновлённые исследования по развитию киберспортивного рынка.



Компания скорректировала данные по 2017 году. Согласно новым ожиданиям агентства, объём рынка достигнет $ 660 млн, что на $ 167 млн больше, чем в 2016-м. Общий прирост по сравнению с прошлым годом составит 33,9 %. Объём инвестиций увеличится с $ 350 млн до $ 484 млн.



Ранее Newzoo предсказывало рост рынка в 2017 году до $ 696 млн. Причиной изменений стало смещение старта крупных турниров, таких как Overwatch League и NBA 2K ELEAGUE, запуск которых перенесён на 2018 год.



Несмотря на небольшие корректировки в меньшую сторону в текущем году, компания увеличила ожидания от индустрии в целом к 2020 году. Согласно обновлённым прогнозам, общий объём сферы составит $ 1,5 млрд, из которых инвестиционная часть достигнет $ 1,2 млрд.