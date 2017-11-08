Жоао felps Васконеллос выступит за SK на квалификации WESG

Жоао felps Васконеллос выступит за SK Gaming в полуфинале бразильской квалификации WESG по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщил сам игрок в своём аккаунте в «Твиттере».

Бразильской пятёрке предстоит сыграть с Bootkamp Gaming. Победитель матча выйдет в финал отборочных, а также пройдёт на американскую квалификацию, которая состоится в феврале 2018 года.

22 октября стало известно, что вместо Жоао felps Васконеллоса на EPICENTER 2017 за команду выступит Рикардо boltz Прасс. Позднее капитан SK Gaming Габриэль Fallen Толедо заявил, что felps покинул состав, потому что перестал получать удовольствие от CS:GO. 31 октября появилась информация, что Жоао Васконеллос сыграет за SK Gaming на турнире ELEAGUE Major 2018 и ECS Season 4.