Бывший менеджер NRG Esports прокомментировал обвинения в изнасиловании

Бывший менеджер NRG Esports Максвелл Бейтман прокомментировал обвинения в изнасиловании от стримера Дезарей Луны.

«Теперь, когда я вернулся домой с Blizzcon и проконсультировался с адвокатом относительно этих ложных утверждений, я хотел бы сделать короткое заявление. Я общался с Кристлин, потому что меня об этом попросил детектив. Я хотел поговорить с ней и узнать, сможем ли мы договориться между собой, прежде чем я поеду в полицию. Фактически я пошёл и встретился с детективом, чтобы дать ему мои свидетельства. Детектив читал все мои текстовые сообщения от дня, когда мы были в пляжном клубе, и до нескольких дней позднее, когда мы ходили в кальян-лаунж. Я даже показал детективу фотографию, где запечатлены мы после выхода из Эскейп-рума. Меня отпустили, и я после этого ничего не слышал от детектива, хотя пытался с ним связаться несколько раз. Кроме того вы могли увидеть, что Кристлин в начале текстового сообщения говорила о том, что мы будем делить гостиничный номер на Twitchcon (это происходит с 3 октября, через 4 дня после предполагаемого нападения). Она всё ещё просила остаться в том же гостиничном номере со мной после предполагаемого нападения. Я не буду отвечать на вопросы, как рекомендовал мой адвокат», — заявил Максвелл Бейтман.

Ранее Дезарей Луна опубликовала запись в Twitlonger, где обвинила Максвелла Бейтмана в изнасиловании. 7 октября организация NRG Esports уволила менеджера.