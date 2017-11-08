Генеральный директор PGL: майноры для нас убыточны

Генеральный директор PGL Сильвиу Стройе в интервью для портала HLTV заявил, что система проведения майноров по CS:GO требует изменений.

«Я считаю, что майнор-турниры нужно сильно изменить. Прямо сейчас, с точки зрения организатора, самая большая их проблема заключается в том, что они для нас полностью убыточны. Немногие компании заинтересованы в поддержке майноров, где бы они ни проходили: в Европе, Азии или где-то ещё. И интерес зрителей тоже низкий. Сейчас мы находимся на стадии планирования и прорабатываем идеи, которые смогли бы предложить Valve. Посмотрим, получится ли у нас изменить майноры в будущем.



Я бы, скорее всего, увеличил количество участников и растянул бы турнир на неделю, чтобы получить больший охват аудитории, а также чтобы привлечь больше спонсоров. Это могло бы сделать майнор-турниры финансово жизнеспособными», — рассказал Сильвиу Стройе.

За 2017 год компания PGL провела 6 майнор-турниров по Counter-Strike: Global Offensive с общим призовым фондом в $ 300 тыс.