Компания Lotte Homeshopping обвинила помощника председателя KeSPA в краже 100 млн вон, сообщается на портале Team Liquid.

В заявлении указывается, что Lotte Homeshopping вложила 300 млн вон в один из турниров, проводимых под эгидой KeSPA. Руководство компании считает, что 100 млн из этой суммы было впоследствии украдено помощником председателя в сговоре с одним из коллег и брокером. Все подозреваемые задержаны.

Также Lotte Homeshopping опровергла обвинения в лоббировании их интересов в обмен на спонсорство.

7 ноября стало известно, что заместитель главы корейской ассоциации профессиональных игроков KeSPA подозревается во взяточничестве. Предположительно бывший председатель ассоциации использовал своё положение для лоббирования интересов компании Lotte Homeshopping.