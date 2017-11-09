Team Empire завершила выступление в европейской квалификации DreamLeague

Team Empire не сможет побороться за выход на мэйджор от DreamLeague по Dota 2. По результатам группового этапа команда не набрала необходимого количества побед.



Empire завершила выступление в лиге с показателем 3-11. Состав обошёл Vega Squadron, сыграл вничью с MidOrFeed и уступил в остальных встречах. Также всего три победы на счету Vega. В её расписании остался только матч против Team Liquid, которая пока идёт без поражений.



Лидерский позиции в европейской лиге DreamLeague занимают Virtus.pro и Team Secret. Представители СНГ сыграли восемь карт, шесть из которых завершились их победой. В ближайшие дни команда проведёт матчи против Team Liquid (4-0), Team Secret (5-1) и Natus Vincere (4-0).



По результатам отборочного этапа в СНГ и Европе на LAN-финал попадут четыре команды. Они присоединятся к победителям квалификаций в Китае, Юго-Восточной Азии и двух американских регионах. Основная часть соревнований состоится с 1 по 3 декабря в Швеции.