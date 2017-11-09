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Team Empire завершила выступление в европейской квалификации DreamLeague

Киберспорт

Team Empire не сможет побороться за выход на мэйджор от DreamLeague по Dota 2. По результатам группового этапа команда не набрала необходимого количества побед.

Empire завершила выступление в лиге с показателем 3-11. Состав обошёл Vega Squadron, сыграл вничью с MidOrFeed и уступил в остальных встречах. Также всего три победы на счету Vega. В её расписании остался только матч против Team Liquid, которая пока идёт без поражений.

Лидерский позиции в европейской лиге DreamLeague занимают Virtus.pro и Team Secret. Представители СНГ сыграли восемь карт, шесть из которых завершились их победой. В ближайшие дни команда проведёт матчи против Team Liquid (4-0), Team Secret (5-1) и Natus Vincere (4-0).

По результатам отборочного этапа в СНГ и Европе на LAN-финал попадут четыре команды. Они присоединятся к победителям квалификаций в Китае, Юго-Восточной Азии и двух американских регионах. Основная часть соревнований состоится с 1 по 3 декабря в Швеции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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