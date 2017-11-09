Луис peacemaker Тадеу стал временным тренером Heroic

Луис peacemaker Тадеу стал временным тренером состава Heroic по Counter-Strike: Global Offensive. Анонс появился на странице организации в «Твиттере».

«Я очень рад видеть Луиса peacemaker Тадеу в качестве временного тренера Heroic. У него есть энтузиазм, трудолюбие и опыт, а это именно то, что мы всегда ищем», — прокомментировал эту новость спортивный директор RFRSH Entertainment Каспер Хвидт.

Сам Луис peacemaker Тадеу прокомментировал свой переход из TyLoo в Heroic в сервисе TwitLonger.

«Шесть месяцев прошло с того момента, как я присоединился к TyLoo. Я считаю, что одной из наших главных целей было получить опыт, практикуясь в Европе, а также избавиться от некоторых вредных привычек, смешивая их с оригинальным стилем европейских и американских команд. И теперь я могу сказать, что TyLoo намного более опытная и подготовленная команда во многих аспектах», — заявил Луис Тадеу.

Также бразильский тренер отметил, что после SL-i Shanghai команда пришла к выводу, что из-за языкового барьера будет слишком сложно продолжать работать вместе. эта работа была самой сложной в его карьере. Он назвал этот период самым сложным в карьере.

Луис Тадеу возглавлял TyLoo с июля 2017 года. Вместе с ним команда заняла 3-4-е место на EPICENTER 2017 — Wildcard и 2-е место на Asia Minor Championship — Boston 2018.