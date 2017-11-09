Французский политик поздравил сборную по Overwatch с 4-м местом на ЧМ

Депутат партии «Вперед, Республика!» Дэни Массеглия поздравил сборную Франции по Overwatch с четвёртым местом на чемпионате мира. Он произнёс речь во время выступления в Национальной ассамблее.

«Господин премьер-министр, я бы хотел сначала подчеркнуть результаты национальной сборной Франции на чемпионате мира, где команда заняла четвёртое место. Эта работа перед миллионами людей способствует влиянию Франции и её талантов на мировой арене», — сказал Массеглия.

В полуфинале турнира французы потерпели поражение от сборной из Южной Кореи со счётом 1:3. В матче за третье место команда не справилась со шведами. Игра завершилась со счётом 2:4.

В октябре 2016 года во Франции определили статус киберспорта в стране. Несколько статей о компьютерных соревнованиях входили в «Цифровой закон». Однако документ подписали только в мае 2017 года. С того момента киберспорт отделили от азартных игр во Франции.