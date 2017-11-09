Бывший игрок Team Liquid оказался замешан в сексуальном скандале

Бывшего игрока состава Team Liquid по Overwatch Брайана Kephrii Сент-Пьерра уличили в интимной переписке с несовершеннолетней фанаткой.

7 ноября Брайан Сент-Пьерр во время своей трансляции обвинил комьюнити Overwatch и лично игрока Dallas Fuel Тимо Taimou Кеттунена в негативном отношении к себе.

На следующий день в Сеть были выложены переписки Kephrii с несовершеннолетней фанаткой, от которой он требовал интимные фото.

8 ноября игрок опубликовал пост в сервисе TwitLonger, в котором извинился перед женой и своими болельщиками.

«На тот момент, как я стал популярен, я был уже женат три года. Я не привык к вниманию к себе и принял отвратительные решения, о которых я глубоко сожалению. Будучи глупым, я использовал своё положение, чтобы флиртовать в Интернете с женщинами. Это произошло потому, что я был лишён самоконтроля и уважения к себе и, что ещё важнее, к своей жене.

В конечном счёте я дошёл до того, что стал оскорблять свою жену во время этих переписок, чтобы увеличить свои шансы на «интернет-забаву».

Мне жаль моих зрителей, поклонников, друзей, семью и, главное, свою жену. Я был эгоистичным и отвратительным», — заявил Брайан Kephrii Сент-Пьерр.

Прошлой командой Kephrii была Team Liquid. Вместе с ней он занял второе место на квалификации Overwatch Open и 1-2-е на BTS Overwatch Cup Week 2.