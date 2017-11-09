SK Gaming выступит на американском финале WESG 2017

SK Gaming и Team One выступят на американском финале WESG 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Команды стали лучшими по итогам бразильской квалификации.

Американская квалификация пройдёт с 1 по 5 февраля. Победители отборочных в Бразилии, Аргентине, Мексике, Канаде, Перу, Южной Америки и США разыграют четыре слота в финальную часть турнира и призовой фонд с $ 75 тыс.

LAN-финал World Electronic Sports Games 2017 пройдёт в марте в городе Чанчжоу (Китай). Призовой фонд соревнований составляет $ 1,5 млн.