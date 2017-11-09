Фернандо fer Альверенга: Valve нужно доработать de_nuke

Игрок состава SK Gaming Фернандо fer Альверенга в видеоролике на канале Vega Squadron поделился своим мнением о том, что нужно изменить в Counter-Strike: Global Offensive.

«Я бы расширил выбор карт. Я всё ещё считаю, что их нужно добавить побольше. В том же CS 1.6 и Source у нас был довольно неплохой Tuscan, который стоило бы вернуть. Я не знаю причины, по которой эта карта всё ещё не увидела свет. И также хочу, чтобы Valve больше поработали над de_nuke. Сейчас она, откровенно говоря, очень плохая. Дело не в том, что мы её баним, а в том, что тот же звук там — довольно странный. Непонятно, как он вообще очутился в мап-пуле. Мне кажется, им стоит сделать больше карт и вернуть те, в которые мы играли раньше», — заявил Фернандо Альверенга.

1 апреля 2015 года Valve убрала de_nuke из турнирного пула карт и отправила в «карты резерва» на пеработку. 18 февраля 2016 года Nuke была вновь добавлена в соревновательный режим.