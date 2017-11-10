«Куинз Парк Рейнджерс» открыл киберспортивный состав по FIFA

Британский футбольный клуб «Куинз Парк Рейнджерс» открыл киберспортивное подразделение по FIFA 18. Об этом сообщается на официальном сайте команды.



«КПР» действует совместно с киберспортивной платформой Virtual Pro Gaming. В клубе планируют набрать 11 игроков для турниров формата 11 на 11. В настоящее время в команде занято 7 мест. Остальных участников организация планирует набрать по результатам отборочного турнира.



Это первый случай, когда команда подписывает состав из 11 киберспортсменов для матчей 11 на 11. Ранее спортивные клубы предлагали контракты игрокам только для матчей 1 на 1.



«Куинз Парк Рейнджерс» основан в 1882 году. Сейчас клуб выступает в лиге Чемпионшип — втором по значимости дивизионе в Великобритании.



В конце октября 2017 организация оказалась в центре скандала за нарушение финансовых правил: руководство клуба скрыло кредитную задолженность на сумму £ 60 млн. За это «КПР» грозит штраф в размере £ 40 млн.