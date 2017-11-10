Сергей kefir Никифоров: если не ездишь на турниры, никакого успеха не будет

Сергей kefir Никифоров рассказал в эфире программы «Третий тайм» на канале «Футбол c Meizu» в YouTube о понятии киберспортсмен и о том, как добиться успеха.



«Мне не всегда нравится само понятие «киберспортсмены». Нельзя прицеплять игру в компьютерные шутеры, симуляторы и называть игроков спортсменами. Это всё равно какая-то отдельная история. Для меня спортсмен — это тот, кто занимается физической культурой, следит за собой.



Уровень геймера зависит в первую очередь от таланта, а второй фактор — терпение. Важную роль играет количество наигранных часов, присутствие на турнирах, и если есть возможность, то нужно приезжать на крупные турниры. Даже если вы проигрываете в течение двух-трёх лет, нужно не унывать, а терпеть, черпать новую информацию и добиваться определённого успеха.



Нужно следить за режимом сна, и я всегда его как-то стабилизирую ближе к турниру, то есть засыпаю в полночь, а просыпаюсь в 8-9 утра. Очень много спать тоже не надо, 8-9 часов — это рабочий сон. Я говорю именно про себя. Может быть, кто-то гуляет всю ночь, а после этого приезжает на турнир и выигрывает в таком подвешенном состоянии. И я ещё особо не ем перед играми, кофе тоже не пью. Беру с собой бутылку газировки и больше ничего в течение дня не ем. Одна газировка — и всё. Если поем в середине турнира, то буду сразу унылым, засыпать за игрой, а нужно быть в тонусе. Пивас? Если только после турнира.



Прокачать свой уровень можно, если смотреть на игру более сильных игроков. Сейчас всё доступно в Интернете, можно посмотреть прямые эфиры, записи крупных чемпионатов. Есть также различные туториалы в YouTube — как правильно играть в защите, в нападении. Если есть желание и время, можно самому всего добиться. Но главное — ездить на турниры. Если не ездишь на турниры, никакого успеха не будет», — отметил Никифоров.

Сергей kefir Никифоров — российский киберспортсмен в FIFA. С 2016 по 2017 год выступал за московский «Спартак».