Абай HObbit Хасенов: Zeus дал мне очень много как капитан

Игрок Gambit Esports Абай HObbit Хасенов рассказал об отношениях с бывшим капитаном команды Даниилом Zeus Тесленко.



«Когда я попал в Gambit и узнал, что у нас капитаном будет Zeus, я был настолько шокирован. Я буду играть в команде с легендарным игроком, который добился того, чего не добился никто в СНГ.



Попав в команду, я слушал абсолютно каждый его совет. Для меня он казался сверхкапитаном, который даст мне то, что поможет играть лучше. У меня были хорошие отношения с ним: он любил меня как игрока, я это видел и чувствовал. Он защищал меня при любом споре — на ESWC, на Acer. Как капитан, он дал мне очень много, но всё начало рушиться после того, как я получил медаль MVP. Он сказал, что я зазвездился, что я перестал слушать, начал спорить и стал говорить такие слова, которых не говорил никогда. Со временем отношения становились всё хуже и хуже. Возможно, он был прав, а возможно, и нет», — рассказал Хасенов в интервью журналистам командного портала.



Даниил Zeus Тесленко был капитаном команды Gambit Esports с октября 2016 года по август 2017-го. За это время команда одержала победы на DreamHack Winter 2016, DreamHack Austin 2017 и PGL Major Krakow 2017. После победы на мэйджоре Тесленко перешёл в Natus Vincere.



В качестве замены игроком Gambit стал Бектияр fitch Бахытов. В обновлённом составе команда заняла 3-4-е место на DreamHack Masters Malmo 2017, 5-6-е на ESG Mykonos 2017 и 7-8-е на EPICENTER 2017.