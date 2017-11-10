Blizzard создала награду имени Денниса INTERNETHULK Хавелька

Компания Blizzard Entertainment переименовала награду «Самый прорывной игрок года» в честь Денниса INTERNETHULK Хавелька. Таким образом издатель решил почтить имя известного тренера в Overwatch.

Деннис INTERNETHULK Хавелька был одним из основателей команды IDDQD, которая позже присоединилась к Team EnVyUs. В составе организации Деннис завоевал шесть титулов.



После окончания контракта Хавельк занялся тренерской деятельностью в Laser Kittenz, а затем перешёл в Rogue. В июне 2017 года он присоединился к Team Liquid. После закрытия состава по Overwatch INTERNETHULK занимался подготовкой подразделения по League of Legends.



Деннис скончался в ночь с 8 на 9 ноября. Обстоятельства смерти не разглашаются по просьбе семьи.

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