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В Dota 2 добавили новую сокровищницу в честь Дня холостяка

Киберспорт

Компания Valve выпустила обновление для основного клиента Dota 2. Разработчики улучшили производительность при игре на слабых компьютерах, исправили ряд ошибок и добавили новый сундук в честь китайского Дня холостяка.

Изменения в Dota 2:
— Улучшена производительность игры на слабых компьютерах;
— Оптимизированы постройки и эффекты на базах Тьмы и Света для игры на слабых компьютеров;
— Добавлен предварительный просмотр установки ловушек Bramble Maze у Dark Willow;
— Добавлен сундук Treasure of the Venerable One в честь Дня холостяка. До 13 ноября сокровищница будет доступна со скидкой 20%. За девять купленных сундуков пользователь получит новый набор эмоций для чата;
— Исправлено описание способности у Meteor Hammer.

1 ноября Valve выпустила крупномасштабное обновление 7.07 для основного клиента Dota 2. Патч добавил двух новых героев и переработал игровой процесс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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