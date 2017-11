В Dota 2 добавили новую сокровищницу в честь Дня холостяка

Компания Valve выпустила обновление для основного клиента Dota 2. Разработчики улучшили производительность при игре на слабых компьютерах, исправили ряд ошибок и добавили новый сундук в честь китайского Дня холостяка.



Изменения в Dota 2:

— Улучшена производительность игры на слабых компьютерах;

— Оптимизированы постройки и эффекты на базах Тьмы и Света для игры на слабых компьютеров;

— Добавлен предварительный просмотр установки ловушек Bramble Maze у Dark Willow;

— Добавлен сундук Treasure of the Venerable One в честь Дня холостяка. До 13 ноября сокровищница будет доступна со скидкой 20%. За девять купленных сундуков пользователь получит новый набор эмоций для чата;

— Исправлено описание способности у Meteor Hammer.



1 ноября Valve выпустила крупномасштабное обновление 7.07 для основного клиента Dota 2. Патч добавил двух новых героев и переработал игровой процесс.