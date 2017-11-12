HellRaisers продолжит выступление в верхней сетке Captains Draft 4.0

Организаторы Captains Draft 4.0 по Dota 2 Moonduck на своём аккаунте в «Твиттере» опубликовали обновлённую сетку европейской квалификации.

HellRaisers сыграет в верхней сетке с MidOrFeed. Матч пройдёт в формате Bo1. Победитель пройдёт в финал, где сыграет с OG. Проигравшая команда упадёт в нижнюю сетку.

Mousesports встретится с командой No Rats в первом раунде нижней сетки. Проигравшая команда покинет соревнования.

11 ноября стало известно, что HellRaisers и mousesports получили технические поражения от организаторов турнира Captian's Draft 4.0. Причиной такого решения стала неявка команд на матчи европейской квалификации из-за выступления на отборочных к DOTA Summit 8. Позднее Moonduck отменила своё решение и обновила сетку квалификации.