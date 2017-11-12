Генеральный менеджер compLexity Gaming: процесс продажи начался два года назад

Генеральный менеджер compLexity Gaming Кайл Beef Батиста в интервью для GameInside рассказал о том, как произошла продажа акций команды владельцу Dallas Cowboys, а также какое будущее теперь ждет организацию.

«Весь процесс начался около двух лет назад! Стало очевидным, что большинству киберспортивным командам понадобятся внешние инвестиции, чтобы оставаться конкурентоспособными в нашем регионе. Именно поиск этих инвестиций стал основным направлением деятельности Джейсона Лейка в компании, и у нас было огромное количество обсуждений с различными партнёрами, которых он находил.



В начале этого года Тревис Гофф, сын известного мецената Джона Гоффа, связался с нами. В юношестве, он был огромным поклонником киберспорта, главным образом CS 1.6, и, увидев развитие индустрии, он захотел инвестировать в неё. Также выяснилось, что его семья была очень близка к семье Джонсов, и в конечном итоге мистер Джонс стал именно тем, идеальным партнёром, о котором мы и не могли даже мечтать».

Также Beef отметил, что вскоре организацию покинет её совладелец Джейсон Басс, а новый офис команды разместится в том же здании, что и штаб-квартира Cowboys.

«Менеджмент не останется таким же, т.к. наш давний совладелец и главный операционный директор, Джейсон Басс, уходит в связи с приобретением.

Наши новые офисы будут в том же здании, что и штаб-квартира Cowboys, так что это будет круто. Мы надеемся, что мы проведем совмещённые рекламные кампании, в которых поучаствуют члены команд Complexity в играх Cowboys, и в обратную сторону — показывая игроков Cowboys, которые взаимодействуют с игроками нашего подразделения в видео-контента или в прямом эфире.



Кроме того, сотрудники других предприятий Джерри Джонса будут оказывать помощь в таких областях, как развитие бизнеса, работа со СМИ, брендинг и медицинская поддержка», — рассказал Кайл Батиста.

6 ноября стало известно, что владелец футбольной команды Dallas Cowboys Джерри Джонс и магнат Джон Гофф приобрели контрольный пакет акций compLexity Gaming.