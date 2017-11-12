Beyond the Summit прокомментировала конфликт расписаний с Moonduck

Представитель студии Beyond the Summit Дэвид LD Горман прокомментировал конфликт расписаний с организаторами Captains Draft 4.0 Moonduck.

В своём заявлении он отметил, что BTS неоднократно изменяла время своих матчей, чтобы не пересекаться по графику с другими организаторами, в числе которых DreamHack, StarLadder, ESL и EPICENTER. Также Дэвид Горман рассказал, что Beyond the Summit уже шла на уступки для Moonduck.

«BTS уже передвинула в расписании два матча, чтобы позволить MidOrFeed выступить на этой неделе на Captain's Draft. MDL и BTS потратили часы на разработку решения проблем с расписанием для команд MidorFeed, Team Kinguin, HellRaisers, PENTA Sports и mousesports, что позволит HR и MF играть на всех трёх турнирах (Mars Dota 2 League 2017, Captains Draft 4.0 и Summit) на следующий день.



Мы предлагали полностью перепланировать третий матч, CD в этом случае потребовалось бы только перенести один запланированный матч на три часа. Вместо того чтобы согласиться с этим планом или предложить свой вариант, организаторы Captains Draft 4.0 отказались внести корректировки в свой график и лишились двух участников — HR и mouz», — заявил Дэвид Горман.

Позднее организаторы Mars Dota 2 League 2017 Mars Media‏ извинились перед Moonduck за конфликт в расписании матчей.

11 ноября Moonduck на своём аккаунте в «Твиттере» заявили, что HellRaisers и mousesports получили технические поражения на европейской квалификации Captains Draft 4.0. Обе команды пропустили свои матчи из-за выступления на отборочных к DOTA Summit 8.

Сегодня, 12 ноября, организаторы Captains Draft 4.0 смягчили наказание для команд и позволили HellRaisers сыграть в верхней сетке против MidOrFeed. Mousesports встретится с No Rats в первом раунде нижней сетки.