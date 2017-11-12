Чжан xiao8 Нин: я не вернусь на профессиональную сцену

Бывший игрок LGD Gaming Чжан xiao8 Нин рассказал, вернутся ли он и Ло Ferrari_430 Фэйчи на профессиональную сцену.

«Дело в том, что я не вернусь. Но Ло Ferrari_430 Фэйчи может снова начать выступать, если найдёт достаточно хорошую команду», — сообщил Чжан.

Также китайский игрок отметил, что на данный момент не видит среди молодых китайских игроков того, кто смог бы стать хорошим капитаном.

«Не думаю, что есть много новых игроков, потому что нынешняя обстановка неблагоприятна для них. Если говорить про старых, то LaNm отлично справится с этой ролью», — заявил Чжан Нин.

В течение своей карьеры Чжан xiao8 Нин несколько раз объявлял об уходе с профессиональной сцены: в 2014 году после после победы на The International 2014, после выступления на The International 2015, а также в январе 2017-го.